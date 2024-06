"Кринж" мирового уровня. Почему в TikTok регистрируются те, кто с ним боролся

Рік тому технологічний світ, затамувавши подих, спостерігав, як американські чиновники та євробюрократи готувалися до війни з китайською соцмережею TikTok. Тоді здавалося, що на тлі геополітичного протистояння з Пекіном майбутнє цієї платформи на Заході вирішене, і якщо соцмережа не зникне із смартфонів американців та європейців, то потрапить під значне регулювання.

Однак у 2024 році вибори в США, Британії та ЄС перевернули ситуацію з ніг на голову. Зростання електорального впливу молоді змусило класичних політиків діяти інакше. TikTok став платформою, де політики борються за голоси молодих виборців. Байден і Трамп створили на платформі акаунти, а в Британії лейбористи і консерватори активно публікують сатиричні відеоролики.

Цей тренд пояснюється зростанням впливовості TikTok. Згідно з дослідженнями, платформа стає популярним джерелом новин, особливо серед молоді. Крім того, цей підхід може бути більш ефективним, ніж традиційна політична реклама. Завдяки вірусному контенту політики можуть отримати мільйони переглядів. Таким чином, людство спостерігає за першими в історії виборами в TikTok.

Утім, загрози нікуди не ділися. Одна з проблем – дезінформація. На платформі з’являється дедалі більше оманливого контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту. Молодим виборцям трапляються ролики з фейковими зображеннями політиків, відвертою брехнею та ворожістю в коментарях.

Політики на Заході не витримали спокуси проігнорувати TikTok, який вони маркували небезпечним. Чи не зіграє з ними політична доцільність злий жарт?

Про обмеження TikTok на найвищому рівні спочатку заговорили в США. У 2020 році тодішній президент Дональд Трамп заявляв, що застосунок може використовувати китайська розвідка. У його адміністрації стверджували, що ByteDance (компанія, якій належить TikTok), як і інші китайські технологічні компанії, загрожує національній безпеці Сполучених Штатів.

У 2023 році риторику Трампа підхопив президент Джо Байден. Паралельно із заявами перших осіб США на іншій частині Атлантики низка європейських країн почала обмежувати використання цього застосунку держслужбовцями.

Шквал критики TikTok серед європейських лідерів сформував єдину позицію Заходу. Про єдність із союзниками з цього питання не раз наголошував прем’єр Великої Британії Ріші Сунак. Він зазначав, що Британія слідом за США та Канадою може заборонити TikTok на державних пристроях, що і трапилося.

У 2024 році Сенат ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо ByteDance не продасть його протягом девʼяти місяців. Документ є частиною більш глобального протистояння між Сполученими Штатами та Китаєм. У випадку реальної заборони застосунку на американських смартфонах аналогічні кроки можуть зробити Сполучене Королівство та Євросоюз.

Розпал передвиборчого протистояння та потреба в залученні електорату змусили політиків звернутися до аудиторії TikTok, навіть якщо раніше вони його критикували. У лютому там з’явився акаунт Джо Байдена. Щоб не порушувати закон, за яким високопосадовцям не можна користуватися TikTok з міркувань безпеки, обліковий запис BidenHQ є акаунтом його передвиборчої кампанії.

Команда Байдена через TikTok намагається достукатись до молодої аудиторії, частина якої візьме участь у виборах уперше. Вибори президента США є яскравим прикладом проблеми геронтократії американської політичної системи.

Байден за допомогою популярної мережі хоче залучити покоління Z, електоральний вплив якого з кожним роком зростає. Радники його передвиборчої кампанії переконані, що саме в TikTok мільйони молодих людей зможуть почути про досягнення президента в різних сферах: від боротьби із змінами клімату до освіти. Наразі акаунт BidenHQ має понад 360 тис підписників.

