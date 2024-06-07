С субботы в Украине введут новые графики отключений света в тестовом режиме 

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Новый порядок применения графиков почасовых отключений, который заработает в Украине в тестовом режиме с субботы, 8 июня, должен обеспечить меньшую тривалість ограничений электроэнергии.

Об этом сообщил первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко, передает "Интерфакс-Украина".

"С субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доведены лимиты, насколько нужно „разгрузиться" в определенной области.

В связи с чем оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очереди отключений таким образом, чтобы использовать исключительно этот лимит.

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По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет большее количество часов", - сказал Власенко во время „Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

Напомним:

Из-за большого сосредоточения критической инфраструктуры, которая забирает на себя часть потребления электричества, некоторые районы Киева не имеют электроэнергии по 20 часов.

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Каждый день "Укрэнерго" доводит до местных облэнерго лимит потребления, часть которого сразу выделяется на работу критической инфраструктуры, остальное - распределяет между потребителями.