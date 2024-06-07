С субботы в Украине введут новые графики отключений света в тестовом режиме
Новый порядок применения графиков почасовых отключений, который заработает в Украине в тестовом режиме с субботы, 8 июня, должен обеспечить меньшую тривалість ограничений электроэнергии.
Об этом сообщил первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко, передает "Интерфакс-Украина".
"С субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доведены лимиты, насколько нужно „разгрузиться" в определенной области.
В связи с чем оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очереди отключений таким образом, чтобы использовать исключительно этот лимит.
По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет большее количество часов", - сказал Власенко во время „Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.
Напомним:
Из-за большого сосредоточения критической инфраструктуры, которая забирает на себя часть потребления электричества, некоторые районы Киева не имеют электроэнергии по 20 часов.
Каждый день "Укрэнерго" доводит до местных облэнерго лимит потребления, часть которого сразу выделяется на работу критической инфраструктуры, остальное - распределяет между потребителями.