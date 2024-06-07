В субботу графики отключений света будут действовать неполный день
В субботу, 8 июня, графики отключений света будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Завтра, 8 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
Напомним:
Новый порядок применения графиков почасовых отключений, который заработает в Украине в тестовом режиме с субботы, 8 июня, должен обеспечить меньшую продолжительность ограничений электроэнергии.
Из-за большого сосредоточения критической инфраструктуры, которая забирает на себя часть потребления электричества, некоторые районы Киева не имеют электроэнергии по 20 часов.
Экономическая правда.