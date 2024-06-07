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Этой ночью россияне попали по двум нефтебазам Украины

Пятница, 7 июня 2024, 16:57 - Артур Крыжный
 
Сергей Куюн

В результате сегодняшней российской атаки под удары дронов попали две нефтебазы в Украине.

Об этом сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Минус две нефтебазы. Миллионы долларов в воздух", - написал он, отметив, что с начала года известно о 10 атакованных нефтехранилищах.

Вместе с этим, по его убеждению, такие атаки не повлияют на наличие горючего в Украине.

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Напомним:

В ночь на 7 июня российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Украины 5 крылатыми ракетами и 53 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136"; все ракеты и 48 дронов удалось уничтожить.

Экономическая правда.

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