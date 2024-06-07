Украина в реструктуризации евробондов рассчитывает на частичное списание долга - Марченко

Министерство финансов Украины продолжает переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций, в частности о частичном списании долга, в ближайшее время переговоры будут публичными.

Об этом заявил министр Сергей Марченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас проводим переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации и, в частности, это предусматривает частичное списание долгов. Поэтому ожидайте новостей", - сказал он на „Часе правительства" в Верховной Раде в пятницу.

"В ближайшее время эти переговоры будут публичными, и мы сможем с вами отдельно по ним переговорить", - добавил министр, отвечая на вопросы из зала.

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Напомним:

Украина 10 августа 2022 года получила согласие держателей 13 выпусков ее еврооблигаций на общую сумму, эквивалентную $22,6 млрд, а также двух выпусков еврооблигаций под госгарантии примерно на $1,5 млрд, на отсрочку выплат процентов и основной суммы долга по ним на 24 месяца. Тогда реструктуризация не предусматривала списание долга.

Рынок с середины весны 2024 года ожидает предложения Минфина о новой реструктуризации коммерческого долга по еврооблигациям. Их держатели уже сформировали специальный комитет в преддверии предстоящих переговоров. Издание Wall Street Journal в начале мая сообщило, что группа держателей облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

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Накануне утверждения МВФ в марте 2023 года новой четырехлетней программы расширенного финансирования для Украины (EFF) на $15,6 млрд группа официальных кредиторов Украины ("Парижский клуб") по результатам встречи с участием представителей МВФ и Всемирного банка предоставила финансовые гарантии для этой программы. Они предусматривают на период ее действия (2023-2027 годы) продление паузы (standstill) по выплатам Украиной долга странам группы. Условием такой отсрочки являются аналогичные действия со стороны частных внешних кредиторов Украины, преимущественно владельцев еврооблигаций.

В свою очередь Минфин Украины 24 марта 2023 года заявил, что правительство страны на время программы обязуется принять ряд мер по управлению государственным внешним долгом, чтобы достичь ряда целей: восстановить долговую устойчивость; сохранить ликвидность; уменьшить дефицит финансирования и создать необходимые условия для участия коммерческого сектора в восстановлении экономики.

"Украинские власти рассмотрят несколько альтернативных сценариев реализации необходимого режима погашения долга, чтобы максимизировать эффективность и успех процесса, помня о цели восстановить доступ Украины к рынку как можно скорее. Украинское правительство наняло финансовых и юридических консультантов для поддержки этого процесса", - отметил тогда Минфин.

Согласно его заявлению, ведомство ожидало начала переговоров с держателями еврооблигаций на $20 млрд о новой реструктуризации в начале 2024 года, чтобы завершить их не позднее середины 2024 года.

Международный валютный фонд недавно заявил, что государственный долг Украины нуждается в "глубоком урегулировании". В материалах МВФ отсутствует прямое упоминание о желательности частичного списания долга, в то же время МВФ заявляет о необходимости для Украины снизить госдолг к 2028 году до 82% ВВП и до 65% ВВП в 2033 году. Как дополнительные цели при реструктуризации, кроме снижения долга до 82% ВВП, указано также уменьшение расходов на обслуживание долга по внешним обязательствам до 1-1,8% ВВП.

Экономическая правда