Шмыгаль уверяет, что правительство не обсуждает повышение налогов

TELEGRAM ШМИГАЛЯ

Правительство Украины пока не обсуждает вопрос повышения налогов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на часе вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, когда экс-спикер парламента Дмитрий Разумков напомнил ему об обещании не повышать налоги после их восстановления до довоенного уровня, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не начинали и не обсуждаем в правительстве вопрос повышения налогов", - сказал Шмыгаль.

В то же время он подтвердил, что правительство будет обращаться в парламент за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны.

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Как напомнил премьер, Министерство обороны имеет на этот год 1,7 трлн грн, которые направляют только на нужды сектора безопасности и обороны.

Министр финансов Сергей Марченко, который выступал перед этим, на вопрос о законопроектах, которые могут обеспечить источники доходов, поблагодарил Раду за начатое рассмотрение законопроектов о повышении акцизных налогов на топливо и табак.

"Я надеюсь, что вы примете мудрое решение, которое позволит наполнить государственный бюджет за счет соответствующих налогов", - сказал глава Минфина, напомнив, что принятие этого закона может принести 16 млрд грн еще в этом году.

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По словам Марченко, его результатом может стать несущественный рост цен "на гривну-две" на некоторые продукты, что при инфляции в 3,2% незначительно повлияет на ее уровень.

Напомним:

Издание "Forbes Украина" в конце мая сообщало, что в правительстве рассматриваются предложения по увеличению военного сбора с 1,5% до 5% и ставки НДС на 2-3 процентных пункта.

Экономическая правда