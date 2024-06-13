Новости 13 июня: $50 миллиардов для Украины за счет росактивов, НБУ снизил учетную ставку

О $50 миллиардах для Украины. Страны G7 договорились о структуре кредита, основанной на размере их экономик, чтобы предоставить Украине около 50 миллиардов долларов новой помощи, которая поступит до конца года.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил, что страны G7 согласовали предоставление Украине 50 млрд долларов.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также подтвердила достижение лидерами "Группы семи" политического соглашения о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов финансовой поддержки за счет замороженных российских активов.

О ставке. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 13% с 14 июня.

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Об отключениях света. Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

В пятницу, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18.00 до 22.00.

О деньгах от Японии. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали двустороннее соглашение по безопасности: в течение 2024 года Япония предоставит Украине 4,5 млрд долларов.

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О санкциях против РФ. Британия, вслед за Соединенными Штатами Америки, расширила санкции против Российской Федерации.

Канада ввела дополнительные санкции против российского военно-промышленного комплекса и субъектов, причастных к обходу санкций, которые облегчают доступ России к санкционным товарам.

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Будут ли жители столицы зимой с отоплением и горячей водой, где в Киеве поставят газогенераторы и как будет работать канализация при отключениях света? (укр)