В течение этого года Япония предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали двустороннее соглашение по безопасности: в течение 2024 года Япония предоставит Украине 4,5 млрд долларов.

Об этом сообщил в соцсети X президент Владимир Зеленский.

"В течение 2024 года Япония предоставит Украине 4,5 млрд долл. США и будет поддерживать наше государство в течение всего 10-летнего срока действия соглашения. Помощь в сфере безопасности и обороны, сотрудничество в гуманитарной, технической и финансовой сферах, совместная работа ради реализации пунктов Формулы мира, санкций против агрессора и привлечения его к ответственности - это также закрепляет подписанное сегодня соглашение.

Ценим то, что Япония будет работать с Украиной и ради восстановления и реконструкции", - написал Зеленский.

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"Для Японии такой тип соглашения и такой уровень поддержки являются прорывными. Мы видим это и благодарим за такую солидарность Японии с нашей страной и людьми, за все, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и международное право", - добавил президент.

Напомним:

Сообщалось, что в четверг 13 июня на полях саммита "Группы семи" в Италии ожидается подписание двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Японией - в дополнение к соглашению с США, о котором стало известно ранее.

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Экономическая правда