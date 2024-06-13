G7 договорилась о структуре кредита Украине на 50 миллиардов долларов: когда поступят средства

Страны G7 договорились о структуре кредита, основанной на размере их экономик, чтобы предоставить Украине около 50 миллиардов долларов новой помощи, которая поступит до конца года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Страны "Большой семерки" предоставят Украине кредиты, которые будут погашаться за счет доходов, полученных от заблокированных средств в размере примерно 280 миллиардов долларов, большинство из которых лежат в Европе.

Ожидается, что это соглашение обеспечит критически важную поддержку Украине в среднесрочной перспективе и поможет покрыть ее финансовые потребности до 2025 года и далее.

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Согласно механизмам, которые будут подписаны в Италии, США, Европейский Союз и другие участники предоставят Украине кредит, а доходы, полученные от активов со временем, будут использованы для возврата этих денег, сообщили источники агентства.

Кредиты будут структурированы по-разному на основе внутренних процедур каждого участника, и каждый из них будет нести риск по предоставленным кредитам, если замороженные активы принесут меньше прибыли, чем предполагалось.

Окончательные технические детали будут согласованы после саммита, сказали люди. Помощь может быть направлена на поддержку обороны, экономики и восстановления Украины. Конкретика соглашения может измениться, когда лидеры встретятся в четверг.

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Для G-7 этот шаг является сигналом для России, что они готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

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Напомним:

Страны "Группы семи" создадут фонд для поддержки Украины, используя доходы от замороженных российских активов.

Экономическая правда.