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В Германии подтвердили согласие в G7 о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов

Четверг, 13 июня 2024, 15:15 - Артур Крыжный

Министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил, что страны G7 согласовали предоставление Украине 50 млрд долларов.

Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, сейчас идет работа над деталями.

"Хорошие новости от G7: еще 50 миллиардов долларов для Украины. Мы используем для этого проценты с замороженных активов - разумный инструмент, который демонстрирует Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов", - сказал министр.

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Напомним:

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Страны G7 договорились о структуре кредита, основанную на размере их экономик, чтобы предоставить Украине около 50 миллиардов долларов новой помощи, которая поступит до конца года.

Страны "Группы семи" создадут фонд для поддержки Украины, используя доходы от замороженных российских активов.

Экономическая правда.

Германия G7 кредит
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