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В пятницу графики отключений света будут действовать с 18.00 до 22.00

Четверг, 13 июня 2024, 18:19 - Виктор Волокита
 

В пятницу, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18.00 до 22.00.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго. 

Там также добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд, не ограничивается.

Напомним:

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В четверг, 13 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 20.00 до 22.00.

Экономическая правда 

Укрэнерго электроэнергия
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