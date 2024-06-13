Теневой флот, Московская и Петербургская биржи: Британия расширила санкции против РФ
Британия, вслед за Соединенными Штатами Америки, расширила санкции против Российской Федерации.
Об этом говорится на правительственном сайте Британии.
Всего в список санкционных ограничений было добавлено в целом еще 50 новых позиций, которые также коснулись шести кораблей так называемого "теневого флота".
"Среди новых целей - корабли теневого флота Путина, учреждения, лежащие в основе российской финансовой системы, и поставщики, поддерживающие российское военное производство", - говорится в сообщении.
Эти новые санкции также направлены против поставщиков боеприпасов, станков, микроэлектроники и материально-технического обеспечения для российских военных, включая компании, базирующиеся в Китае, Израиле, Кыргызстане и Турции, а также суда, которые перевозят военные товары из Северной Кореи в Россию.
Кроме того, под санкции попали:
- крупнейшая в России по объему торгов биржа "Московская биржа";
- "СПБ-биржа".
- "Национальный клиринговый центр";
- "Национальный расчетный депозитарий России";
- "Ингосстрах".
В частности ограничения коснулись председателя правления "Московской биржи" Юрия Денисова и гендиректора "Мегафона" Ивана Таврина.
Напомним:
Министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.
Экономическая правда.