Теневой флот, Московская и Петербургская биржи: Британия расширила санкции против РФ

Британия, вслед за Соединенными Штатами Америки, расширила санкции против Российской Федерации.

Об этом говорится на правительственном сайте Британии.

Всего в список санкционных ограничений было добавлено в целом еще 50 новых позиций, которые также коснулись шести кораблей так называемого "теневого флота".

"Среди новых целей - корабли теневого флота Путина, учреждения, лежащие в основе российской финансовой системы, и поставщики, поддерживающие российское военное производство", - говорится в сообщении.

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Эти новые санкции также направлены против поставщиков боеприпасов, станков, микроэлектроники и материально-технического обеспечения для российских военных, включая компании, базирующиеся в Китае, Израиле, Кыргызстане и Турции, а также суда, которые перевозят военные товары из Северной Кореи в Россию.

Кроме того, под санкции попали:

крупнейшая в России по объему торгов биржа "Московская биржа";

"СПБ-биржа".

"Национальный клиринговый центр";

"Национальный расчетный депозитарий России";

"Ингосстрах".

В частности ограничения коснулись председателя правления "Московской биржи" Юрия Денисова и гендиректора "Мегафона" Ивана Таврина.

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Напомним:

Министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

Экономическая правда.