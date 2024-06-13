Канада ввела новые санкции против российского ВПК и нарушителей ограничений

Канада ввела дополнительные санкции против российского военно-промышленного комплекса и субъектов, причастных к обходу санкций, которые облегчают доступ России к санкционным товарам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

Отмечается, что новые санкции Эти санкции направлены против многих физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям.

По словам министра иностранных дел Канады Мелани Джоли, санкции также касаются предприятий российского ВПК, которые поставляют ключевые технологии и электрические компоненты для поддержки военных усилий России. Кроме того, санкции направлены на субъектов, причастных к обходу санкций, которые облегчают доступ Москвы к санкционным товарам или к доходам от нефти, проданной по ценам, превышающим установленные G7 предельные цены.

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Соответственно ограничения также включает запрет на экспорт станков с числовым программным управлением, которые Россия может использовать в производстве и изготовлении оружия.

"Новые санкции отражают наши давние усилия, направленные на то, чтобы подорвать способность президента Путина вести незаконную войну, в том числе путем проведения грубых дезинформационных кампаний. Наше послание Путину четкое: выведите свои военные и марионеточные силы из Украины. Канада вместе со своими международными партнерами будет продолжать поддерживать Украину и ее народ", - добавила Джоли.

Напомним:

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Великобритания, вслед за Соединенными Штатами Америки, расширила санкции против Российской Федерации.

Министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.