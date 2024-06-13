По худшему сценарию, зимой света у украинцев может не быть по 20 часов - BBC

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Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные ДТЭК

Отмечается, что частично проблема заключается в том, что украинские тепловые и гидроэлектростанции трудно и дорого ремонтировать. Как указали в "Укрэнерго", на ремонт некоторых из них понадобятся годы, а другие, возможно, никогда не удастся восстановить.

Одним из последствий длительных перебоев со светом в Украине является то, что после восстановления подачи электроэнергии люди одновременно включают все свои электроприборы, что приводит к пожарам, рассказали ВВС в ГСЧС.

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Напомним:

Из-за большого сосредоточения критической инфраструктуры, которая забирает на себя часть потребления электричества, некоторые районы Киева не имеют электроэнергии по 20 часов.

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С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

Экономическая правда.