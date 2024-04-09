Новости 9 апреля: инфляция замедлилась до 3,2%, lifecell обжалует замораживание доли Фридмана в компании

Об атомной энергетике. НАЭК "Энергоатом" запланировал строительство завода по производству тепловыделяющих сборок возле города Южноукраинск, вблизи которого расположена Южноукраинская атомная электростанция.

О прибыли УЗ. АО "Укрзализныця" по итогам прошлого года получила 5 миллиардов гривен чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года.

О санкциях "Росатома". Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о принудительном изъятии акций частного акционерного общества "Завод по производству ядерного топлива". Соответствующий документ подписал президент Украины.

Об инфляции. В марте рост потребительских цен в Украине ускорился с 0,3% в феврале до 0,5%. В то же время годовая инфляция замедлилась до 3,2%.

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Об атаках на ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 9 апреля сообщило об атаке беспилотников на учебный центр оккупированной россиянами Запорожской атомной станции (ЗАЭС), размещенный на ее площадке.

О терактах в РФ. Следственный комитет РФ (СК) обвинил украинскую нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", в которой работал сын президента США Хантер Байден, в финансировании терактов на территории России.

Об активах пропагандистов. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил в управление ряд санкционных активов, среди которых корпоративные права в компаниях, принадлежавших российскому журналисту Дмитрию Киселеву.

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О lifecell. lifecell обжалует решение суда о замораживании доли Фридмана (19% акций) в компании.

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Иранизация неизбежна. Санкции медленно лишают Россию гражданской авиации

Перед туристическим сезоном в России делают вид, что страна адаптировалась к санкциям. Однако это не так.