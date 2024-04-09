ФДМУ отримав в управління санкційні активи пропагандиста Кисельова

Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав в управління низку санкційних активів, серед яких корпоративні права в компаніях, що належали російському журналісту Дмитру Кисельову.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"В управління ФДМУ надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ТОВ "Клуб Сковорода" та ТОВ "Промо.Юей", - повідомив він.

Коваль нагадав, що 4 березня Вищий антикорупційний суд України конфіскував активи "журналіста" на користь держави.

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Також до санкційного майна додалась компанія "Атлантіс – ПАК Україна", дочірнє підприємство ПрАТ "Пентопак", яке нещодавно було передано в управління Фонду. Кінцевий бенефіціарний власник - громадянка РФ.

Крім того, серед нових санкційних активів - ринок на Херсонщині, який належав місцевому сепаратисту Георгію Кальонову.

Нагадаємо:

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Фонд державного майна України розраховує, що велика приватизація розпочнеться вже у другому півріччі. Під неї підпадатимуть активи вартістю понад 250 мільйонів гривень.