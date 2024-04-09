Україна вилучає корпоративні права "Заводу з виробництва ядерного палива" у російського "ТВЕЛ"

Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) ухвалила рішення про примусове вилучення акцій приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива". Відповідний документ підписав президент України.

Про це йдеться у матеріалах уряду, які є у розпорядженні ЕП.

Акції належали акціонерному товариству "ТВЕЛ" (Російська Федерація), бенефіціаром якого опосередковано є державна корпорація РФ з атомної енергії "Росатом".

Протягом місяця уряд має забезпечити примусове вилучення зазначеного майна.

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Нагадаємо:

НАЕК "Енергоатом" запланував будівництво заводу з виробництва тепловидільних збірок біля міста Южноукраїнськ, поблизу якого розташована Південноукраїнська атомна електростанція.