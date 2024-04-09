РФ звинуватила українську "Бурісма Холдінгс", у якій працював син Байдена, у фінансуванні терактів

Слідчий комітет РФ (СК) звинуватив українську нафтогазову компанію "Бурісма Холдінгс", у який працював син президента США Хантер Байден, у фінансуванні терактів на території Росії.

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

"Кошти, що надходили через нафтогазову компанію "Бурісма Холдінгс", що діє на території України, використовували для терактів у Росії", - йдеться у повідомленні.

Особливу увагу приділили тому, що у цій компанії працював син президента США Хантер Байден.

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Нагадаємо:

28 березня російський Слідчий комітет заявив, що отримав "докази" зв'язку нападників на концертний зал "Крокус Сіті Хол" з "українськими націоналістами".

Секретар Радбезу РФ 26 березня Микола Патрушев після того, як лідер Кремля Володимир Путін звинуватив у вчиненні стрілянини в "Крокус сіті холі" "тих, хто воює з Росією руками київського режиму", заявив, що за терактом 22 березня стоїть Україна, а не ІДІЛ.

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За даними української розвідки, Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в Підмосков'ї, проте допустила її або через "боротьбу веж впливу", або неоціненність масштабів того, що може статися.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на російський "Крокус Сіті Хол", тікаючи мали намір потрапити до Білорусі, але через заходи безпеки "відвернулися" і пішли на українсько-російський кордон.

Станом на п’ятницю 5 квітня російський МНС опублікувало список загиблих, у якому 143 прізвища.

Російський Слідчий комітет заявив, що в телефонах нападників на концертний зал "Крокус Сіті Хол" знайшли фото людей в камуфляжній формі з прапором України.