Навчальний центр ЗАЕС атакували безпілотники - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 9 квітня повідомило про атаку безпілотників на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.

Про це йдеться в дописі Агентства в соцмережі Х.

"Повідомлення про вибух узгоджується зі спостереженнями групи МАГАТЕ. Цього разу прямої загрози ядерній безпеці немає, але останній інцидент знову підкреслює надзвичайно серйозну ситуацію", - зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадуємо:

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4 квітня через обстріли Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову залишилася на одній лінії живлення.

Раніше, енергетики підʼєднали ЗАЕС до другої лінії живлення після ремонту через пошкодження російськими окупантами. Вона залишалася на одній лінії електроживлення з 20 лютого.