lifecell оскаржує рішення суду щодо арешту частки Фрідмана

lifecell оскаржить рішення суду щодо заморожування частки Фрідмана (19% акцій) у компанії.

Про це повідомив СЕО lifecell Ісмет Язиджи.

"У гонитві за справедливістю! Ми оскаржуємо рішення суду щодо замороження 19% акцій lifecell", – написав він.

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Згідно з повідомленням Язиджи, разом з ним на судовому засіданні був присутній голова Турецько-українського союзу промисловців і підприємців (TUSIB) Зафер Озбай. Також серед спостерігачів були представники турецького посольства та міністерства економіки Туреччини.

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Нагадаємо:

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У жовтні 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував активи підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана. Серед них – мобільний оператор lifecell.

Згідно з матеріалами справи, компанія LetterОne Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова володіє 19,8% Turkcell через IMTIS Holdings S.A.R.L.

Водночас вже за кілька днів суд уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами. Тобто, йдеться лише про 19,8%, а не про весь статутний капітал.

У березні 2024 року Антимонопольний комітет виявив підстави для заборони на придбання DVL Telecom, що входить до французької групи NJJ, контролю над групою "Лайфселл".

Згодом повідомлялося, що угода з продажу lifecell, ймовірно, буде закрита до вересня 2024 року. Продаж відбудеться лише тоді, коли держава стягне у свою користь пакет акцій компанії, що опосередковано належить підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману та його партнерам.