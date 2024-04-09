Річна інфляція у березні знизилась до 3,2% - Держстат

У березні зростання споживчих цін в Україні прискорилось з 0,3% у лютому до 0,5%. Водночас річна інфляція сповільнилась до 3,2%.

Про це свідчать дані Держстату.

У березні 2023 року індекс споживчих цін становив 1,5%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками березня цього року впала до 3,2% із 4,3% за підсумками лютого.

Базова інфляція в березні підскочила до 1,0% з 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що в березні минулого року базова інфляція становила 1,3%, у річному вимірі вона знизилася за підсумками минулого місяця до 4,2% з 4,5% за підсумками лютого.

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У березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2% (на 16,4% подешевшали яйця, на 2,5–0,3% знизилися ціни на цукор, сало, свинину, соняшникову олію, продукти переробки зернових, овочі, молоко)ю

Водночас на 4,1% подорожчали фрукти, на 1,6-0,3% зросли ціни на яловичину, кисломолочну продукцію, масло, м’ясо птиці, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 0,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%. Одяг і взуття подорожчали на 12,9%.

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Ціни на транспорт зросли на 1,7% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 4,4% і палива та мастил на 2,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,5%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 15,7%.

Нагадуємо:

Інфляція в Україні в лютому сповільнилась до 0,3% з 0,4% у січні, у річному виразі індекс споживчих цін за підсумками лютого знизився із 4,7% у січні до 4,3%.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на на 0,5 відсоткового пункта до 14,5% з 15 березня. Крім цього, НБУ на 1,5 в.п. знизив ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування.