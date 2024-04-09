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"Енергоатом" планує збудувати український завод з виробництва ядерного палива

Вівторок, 9 квітня 2024, 13:39 - Артур Крижний

НАЕК "Енергоатом" запланував будівництво заводу з виробництва тепловидільних збірок біля міста Южноукраїнськ, поблизу якого розташована Південноукраїнська атомна електростанція.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на слова в.о. голови правління компанії Петра Котіна.

"Завод ми вирішили розмістити біля міста Южноукраїнськ. Навіть не очікував, що така велика підтримка буде забезпечена від мешканців міста", - сказав Котін.

Він додав, що виробництво базуватиметься на технології американської компанії Westinghouse. 

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Тепловидільна збірка є кінцевим продуктом, який використовується як паливо атомних електростанцій.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 2 квітня схвалив законопроєкт про будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

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На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції працюватимуть на американському паливі.

Енергоатом енергетика АЕС
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