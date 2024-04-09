УЗ торік отримала 5 мільярдів прибутку, половину - переказала державі

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АТ "Укрзалізниця" за підсумками минулого року отримала 5 мільярдів гривень чистого прибутку, також компанія отримала прибуток у січні-березні цьогоріч.

Про це повідомив голова правління УЗ Євген Лященко на зустрічі з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з презентацією, представленою на зустрічі, у 2023 році чистий прибуток УЗ становив 5 млрд грн. Розмір прибутку у січні-березні цього року не уточнили.

Серед ключових чинників, що позитивно вплинули на фінансові результати УЗ, в компанії назвали:

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дохід від пасажирських перевезень, який збільшився завдяки збільшенню пасажирообігу на 11% (+1,42 млрд грн);

зменшення витрат на матеріали та ремонти завдяки заходам з економії, зокрема використанню старогорілих матеріалів (+4,81 млрд грн);

стабільніший, ніж очікували спочатку, курс гривні (+4,53 млрд грн);

відновлення корисності активів на деокупованих територіях (+1,88 млрд грн).

Також позитивний вплив на фінансовий результат мали скасування зобов'язання зі сплати земельного податку за об'єкти на окупованих територіях (+0,69 млрд грн), зниження ставки земельного податку за рахунок роботи з перереєстрації земельних ділянок (+0,55 млрд грн), зростання доходів від допоміжної діяльності: послуг охорони - на 25% і послуг обслуговування пасажирів - на 24% (+527 млн грн).

Водночас негативний вплив на фінансові показники УЗ мало зниження у 2023 році доходу від вантажних перевезень, у зв'язку з тимчасовим зупиненням роботи зернового коридору та конвенційних обмежень на експорт сільгосппродукції до ЄС (- 8,57 млрд грн), а також підвищення заробітної плати для уникнення відтоку кадрів (-3,41 млрд грн).

Голова правління компанії зазначив, що 50% прибутку, отриманого 2023 року, УЗ перерахувала до держбюджету у вигляді дивідендів.

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Також компанія за власні кошти продовжує відновлювати інфраструктуру, яка зазнає пошкоджень унаслідок атак РФ. І як один із найбільших операторів розподілу електроенергії, інвестувала в захист підстанцій і критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури.

Нагадуємо:

АТ "Укрзалізниця" у вересні 2024 року планує представити 18 нових контейнерних маршрутів територією Європи.