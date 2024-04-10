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Китай наступает. Пекин все больше помогает Москве

Китай наступает. Пекин все больше помогает Москве

Китай поставляет в РФ рекордный размер продукции двойного назначения: средства связи, оптику и полупроводники. (укр)
Среда, 10 апреля 2024, 16:45 - Экономическая правда, ПРОЕКТ WEEKLY CHART

6 квітня видання Financial Times з посиланням на неназваних посадовців повідомило, що державний секретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами в Євросоюзі та НАТО поінформував їх про допомогу Китаю Росії "у масштабах, які викликають занепокоєння". Ішлося, зокрема, про підтримку у виробництві оптичного обладнання, пропелентів та обладнання в космічній сфері.

Один із співрозмовників видання стверджував, що це пролунало як "дуже чіткі попередження, стався зсув і це відчувалося, відбувся новий розвиток подій".

Після цього міністерка фінансів Дженет Єллен наголосила, що "компанії, зокрема в КНР, не мають надавати матеріальну підтримку для війни Росії проти України", та попередила про "значні наслідки, якщо вони будуть це робити". FT зазначає, що це одне з найбільш жорстких попереджень США на адресу Пекіна.

Як Китай став головним постачальником Росії компонентів для зброї

Те, що Китай заробляє на війні в Україні, уже давно ні для кого не секрет. Рік тому ЕП аналізувала торговельну статистику між Пекіном та Москвою і все виглядало так, що це співробітництво було цілком комерційним.

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Китай та Індія купували із знижкою російську нафту, від якої відмовився ЄС, а Пекін експортував електроніку і товари першої необхідності країні-агресору після зведення до мінімуму торгівлі між цивілізованим світом та РФ.

Експорт з країн, які ввели санкції проти Росії (США, Великобританія, члени ЄС), суттєво знизився в усіх групах: на 65% для товарів розкоші і на 96% для товарів подвійного призначення. Однак експорт з країн Кавказу, Центральної Азії, Південно-Східної Європи (наприклад Польщі) та Китаю стрімко зріс, свідчить дослідження Bank of Finland. Проте відкрито з Москвою торгує лише Пекін.

За даними агентства Bruegel, експорт з Китаю в РФ в грудні 2023 року (останні дані) встановив історичний рекорд: 10,71 млрд дол. Це удвічі більше, ніж середні місячні значення у 2019-2021 роках і близько 50% від усього імпорту Росії.

Важливо і те, що саме росіяни завозять з Китаю. Останні доступні дані показують, що це не просто бізнес: Пекін дедалі більше допомагає Москві закривати потребу в товарах подвійного призначення. Ідеться про ключові компоненти для зброї.

Імпорт Росією критичних компонентів з Китаю зростає до рекордних рівнів

У січні KSE Institute повідомляв про обнадійливу ситуацію щодо напівпровідників. За його даними, імпорт цих товарів в РФ у січні-жовтні 2023 року був на 30% нижчим, ніж у другій половині 2022 року, а комп’ютерних компонентів – на 39%.

Проте в кінці 2023 року стався "зсув", про який вказує FT. У грудні сумарний імпорт критичних компонентів в РФ зріс до 1,6 млрд дол на місяць – мінімум на третину від середніх показників року, свідчать проаналізовані ЕП дані Bruegel.

Найсуттєвіше імпорт зріс у категорії "електричні машини та частини". У грудні він встановив рекорд: поставки перевищили рівень "довоєнного" періоду і досягли 750 млн дол. Це втричі більше, ніж у середньому у 2019-2021 роках.

Імпорт з Китаю напівпровідників та інтегральних схем, які входять у цей сегмент, тільки протягом 2023 року зріс більш ніж вдвічі – до 200 млн дол у грудні.

Американський слід у Китаї

Проте частину занепокоєнь Блінкен має адресувати американському бізнесу. Мікросхеми в РФ з Китаю постачають американські Analog Devices, Texas Instruments та Intel Corp. Вони кажуть, що припинили прямі поставки в РФ у 2022 році, але не можуть запобігти потраплянню своєї продукції через треті країни.

Коли розбирають уламки російських ракет, які падають на українські міста, спеціалісти знаходять у них до 74% деталей, вироблених американцями і поставленими до Росії з Китаю зокрема згаданими вище компаніями.

Росія по частинах імпортує обладнання ASML для виробництва мікрочипів. Чому санкції не працюють?

"У січні-жовтні 2023 року виробники із штаб-квартирами в країнах коаліції виробляли щонайменше 43,9% бойових товарів і 32,8% критичних компонентів (які використовувалися в Росії – ЕП)", – констатують у KSE.

У березні виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запевнив: ЄС готовий запроваджувати вторинні санкції проти країн, які допомагають Росії обходити первинні санкції, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі.

З кінця 2023 року США ввели "вторинний" санкційний режим, правда, поки лише проти порушників нафтових обмежень. Однак без розв'язання китайського питання це навряд чи позбавить Росію цивільних та військових технологій.

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