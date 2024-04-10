Рада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Канадою

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Верховна Рада на засіданні 10 квітня схвалила законопроєкт №0242 про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.

За проєкт закону проголосували 317 народних депутатів.

"Це не сама нова угода, це зміни до неї (додали послуги). Сама угода була укладена ще у 2017 році", - додав нардеп.

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Нагадуємо:

У березні Канада завершила ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю з Україною - генерал-губернатор Канади Мері Саймон підписала законопроєкт про ратифікацію оновленої угоди, після чого він набув чинності.

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Нова угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою має розширити залучення вітчизняного бізнесу до міжнародних ланцюгів постачання.