Рада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Канадою
Верховна Рада на засіданні 10 квітня схвалила законопроєкт №0242 про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.
Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.
За проєкт закону проголосували 317 народних депутатів.
"Це не сама нова угода, це зміни до неї (додали послуги). Сама угода була укладена ще у 2017 році", - додав нардеп.
Читайте також: Оновлена угода про вільну торгівлю з Канадою: що зміниться і на що варто звернути увагу.
Нагадуємо:
У березні Канада завершила ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю з Україною - генерал-губернатор Канади Мері Саймон підписала законопроєкт про ратифікацію оновленої угоди, після чого він набув чинності.
Нова угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою має розширити залучення вітчизняного бізнесу до міжнародних ланцюгів постачання.