Налоги на топливо снова вырастут: когда и на сколько подорожают бензин и дизель

З липня ціни на пальне на АЗС можуть знову поповзти вгору. Так станеться, якщо Верховна Рада підтримає урядовий законопроєкт про збільшення акцизних податків на нафтопродукти. Експерти не сумніваються, що в умовах величезного дефіциту державного бюджету та зростання потреб у фінансуванні оборони країни цей документ депутати неодмінно ухвалять.

Чому уряд пропонує переглянути акцизи на пальне та як це позначиться на вартості бензину, дизпального та скрапленого газу?

Як зростуть акцизи

Наприкінці березня Кабінет міністрів ухвалив проєкт закону, яким пропонується поетапне підвищення акцизів на всі види пального. Зростання розміру їхніх ставок розтягнуте в часі і відбуватиметься п'ятьма етапами: перший повинен відбутися у липні 2024 року, останній – у 2028 році.

Відповідно до пропозиції уряду, у 2024 році акциз з кожної тисячі літрів бензину повинен подорожчати на 29,1 євро, дизпального – на 38,1 євро, скрапленого газу – на 3,6 євро. Після цього заплановані ще чотири етапи підвищення, кожен з яких – приблизно на аналогічні суми.

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Чому така ініціатива з’явилася саме зараз? Урядовці кажуть, що це один з необхідних кроків на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Перегляд акцизів обумовлено необхідністю наближення національного законодавства до законодавства Євросоюзу, що актуально з огляду на отримання Україною статусу країни-кандидата на членство в ЄС", – пояснюють у Мінфіні.

Ще одна причина – необхідність наповнення держбюджету. "Усе відбувається під егідою євроінтеграції, але так чи інакше впирається в гроші. Це логічно, тому що податки – це гроші, гроші – це зброя, зброя – це оборона", – каже засновник транспортної групи компаній і мережі АЗС "Прайм" Дмитро Леушкін.

За розрахунками Мінфіну, після ухвалення цього закону від продажу пального бюджет додатково отримуватиме близько 1,6 млрд грн на місяць. З них 1,3 млрд грн – від акцизного податку, ще 292 млн грн – від податку на додану вартість.

"Це важливо для підтримки безпеки країни, адже всі власні надходження спрямовуються на сектор безпеки та оборони", – пояснюють у Мінфіні. Якщо з останнім усе зрозуміло, то теза про необхідність термінового приведення ставок до мінімального європейського рівня викликає в учасників ринку запитання.

Що з податками в ЄС

Кабмін пояснює перегляд ставок акцизів до "мінімального європейського рівня" необхідністю імплементувати директиву Євросоюзу. Утім, як наголошує директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, євродиректива – це лише рекомендація.

За його словами, не існує жодних чітких вимог до імплементації саме такого рівня акцизів. Наприклад, у Польщі та Угорщині, які є членами ЄС уже понад десять років, акцизи на бензин і дизпальне нижчі, ніж зазначено в євродирективі. Натомість у Бельгії, Іспанії та Хорватії нижчий акциз на автогаз. У Бельгії він узагалі нульовий, а на бензин – один з найвищих у ЄС: 600 євро за тис л.

"Кожна країна встановлює свої ставки, спираючись на особливості споживання та екологічну повістку. Тому підвищення акцизів має враховувати можливості населення і потреби бюджету. Необхідно прагнути справедливості в оподаткуванні, щоб покупці бензину не платили в чотири рази більше за споживачів автогазу, і у півтора разу більше – за покупців дизелю", – вважає Куюн.

Натомість аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко вважає, що урядова ініціатива не на часі.

"Я здивований, що нас так торпедують з імплементацією цієї директиви. Ми ще не в Євросоюзі. Найкраща аргументація – це те, що економіка зараз не працює. Якщо бензини, дизпальне та скраплений газ будуть далі дорожчати, то це погані новини для економіки. Зараз нам податки підвищують, ніби в нас немає війни, ніби ми не залежимо від грошей міжнародних партнерів", – заявив експерт.

Шанси на підвищення акцизів

Думки опитаних ЕП експертів та учасників ринку щодо перспектив ухвалення законопроєкту розділилися. "Думаю, ухвалять. Це урядова ініціатива, значить прорахована та обговорена. Верховна Рада – це технічна історія", – каже Сіренко.

Леушкін з ним погоджується. "Шанси закону пройти у парламенті доволі високі. Лобіюють проєкт в усіх інстанціях і начебто опору в Раді немає. Усе, що пов'язане із залученням грошей до бюджету, зараз "заходить на ура", бо гроші – це наша оборона. Внесуть у залу парламенту десь у травні", – прогнозує він.

Куюн же в швидкому ухваленні закону сумнівається. "Кабмін два тижні не подає проєкт у парламент. Ухвалили, але, схоже, ще виникають питання. Ініціатива насправді крива. Якщо переглядати акцизи, то треба робити це в більш справедливий спосіб", – заявляє директор "Консалтингової групи А-95".

При цьому експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев не виключає, що розгляд цього питання можуть перенести на 2025 рік.

Що буде з цінами на пальне

Якщо парламент ухвалить зміни в найближчі два місяці, то перший перегляд акцизів може відбутися на початку липня. Слідом за ним зростуть ціни на заправках. Яким буде підвищення – залежить від запасів пального, яке трейдери завезуть із старими податками (акцизний збір сплачується при перетині кордону).

"Мережі в таких випадках діють класично: підвищують ціни, продаючи при цьому завезене раніше пальне. Це може тривати півтора місяця, після чого ціни стабілізуються з урахуванням нового акцизу", – каже співрозмовник ЕП в уряді.

Якими можуть бути нові ціни? За оцінками Куюна, вартість бензину на першому етапі перегляду акцизів зросте на 1,5 грн за л, дизельного пального – на 1,2 грн за л, а скраплений газ подорожчає приблизно на 10 коп за л. "Від півтори до двох гривень буде зростання на бензин та дизельне пальне, автогаз може піднятися в межах кількох десятків копійок", – погоджується Рябцев.

Що станеться з цінами в довгостроковій перспективі, після всіх етапів підвищення акцизів? Перегляд розбитий на п’ять майже однакових кроків. Попри це зараз складно розрахувати майбутню вартість пального, бо вона залежатиме від актуального на той момент курсу євро та світових цін на нафтопродукти.

"Якщо відштовхуватися від поточного курсу євро, то всі п’ять етапів означали б подорожчання літра дизпального на 7,3 гривні, бензину – на 9,6 гривні. Натомість скраплений газ подорожчав би на 90 копійок за літр", – підсумував Куюн.