США заборонять своїм громадянам використовувати софт російської Kaspersky Lab – CNN

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Адміністрація президента США Джо Байдена може до кінця квітня запровадити заборону а використання приватними компаніями і громадянами США програмного забезпечення російської "Лабораторії Касперського" (Kaspersky Lab).

Про це пише CNN із посиланням на 5 джерел серед посадовців США.

Співрозмовники видання пояснили заплановану заборону "міркуваннями національної безпеки".

За даними джерел CNN, нову заборону видасть Міністерство торгівлі США. Представник Мінторгівлі США відмовився коментувати будь-які можливі майбутні дії, пов'язані з ПЗ Kaspersky Lab. Представник Kaspersky Lab не відповів на запитання про можливу заборону і про те, наскільки великою є ринкова частка компанії в США.

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З 2017 року софтом Kaspersky Lab у США заборонили користуватися держустановам. США вважають її продукцію загрозою для національної безпеки країни. Компанію звинуватили у зв'язках з російськими спецслужбами.

Kaspersky Lab відкинула звинувачення влади США і вимагала зняти заборону. У березні 2022 року США внесли російську компанію до списку комунікаційного обладнання та послуг, які можуть становити загрозу для національної безпеки країни. За словами співрозмовників CNN, заборону в її остаточному вигляді ще доопрацьовують, і до неї можуть внести зміни.

Джерела припустили, що під заборону потраплять не всі програмні продукти компанії. Співрозмовники телеканалу очікують, що в списку забороненого софту опиниться антивірусне ПЗ Kaspersky Lab. За словами співрозмовників CNN, у такий спосіб Вашингтон хоче унеможливити ризики для критично важливої інфраструктури Сполучених Штатів - у Білому домі вважають, що дані, одержувані компанією, можуть використовуватися для стеження.

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Нагадаємо:

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США у зв'язку з побоюваннями, що воно використовувалося Росією для шпигунства.

Загроза набула великої гостроти після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

За даними Reuters, уряд США почав приватно попереджати деякі американські компанії наступного дня після того, як Росія вторглася в Україну, що Москва може маніпулювати програмним забезпеченням, розробленим Kaspersky Lab.

У березні 2022 року Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) включила "Лабораторію Касперського" (Kaspersky Lab) до списку компаній, які загрожують національній безпеці США.

Економічна правда