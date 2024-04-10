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Швейцарія виділить 5,5 мільярда доларів на відновлення України до 2036 року

Середа, 10 квітня 2024, 15:59 - Артур Крижний
 

Федеральна рада Швейцарії ухвалила виділення 5 мільярдів швейцарських франків (5,5 млрд доларів) на відновлення і підтримку України протягом наступник 12 років - до 2036 року.

Про це повідомляє пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

"Підтримка ґрунтується на існуючій співпраці з країною і має бути посилена протягом наступних дванадцяти років, як вирішила Федеральна рада на своєму засіданні 10 квітня 2024 року. До 2036 року на ці цілі планується виділити загалом 5 мільярдів швейцарських франків", - йдеться у повідомленні.

Як перший крок, близько 1,5 мільярда швейцарських франків буде виділено з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року. На сьогодні Швейцарія витратила близько 3 мільярдів швейцарських франків на підтримку України.

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Нагадаємо:

Швейцарія приєдналась до 13-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, до якого увійшли 106 фізичних та 88 юридичних осіб.

Швейцарія Україна
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