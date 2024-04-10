Авен і Фрідман виграли суд проти ЄС щодо санкцій, але залишаються під ними

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Суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана про скасування санкцій, запроваджених проти них Радою ЄС на період з лютого 2022 року по березень 2023 року.

Відповідний пресреліз опубліковано на сайті суду.

"Генеральний суд скасував включення Пьтра Авена та Міхала Фрідмана до списків осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи", - йдеться у рішенні суду.

Згідно з рішенням суду, підстави, на яких бізнесменів внесли до списків, не є достатньо обґрунтованими, а додаткових доказів Рада ЄС не надала.

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"Суд задовольняє вимоги Пьотра Авена та Міхаіла Фрідмана. Суд вважає, що жодна з причин, викладених у початкових санкційних актах у період з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року, не є достатньо обґрунтованою, а отже, включення Авена та Фрідмана до оскаржуваних списків не було виправданим.

Що стосується продовження дії актів, суд вважає, що Рада ЄС не надала жодних додаткових доказів порівняно з тими, на які вона спиралася в первинних актах.

На думку суду, хоча підстави, висунуті Радою, можуть бути такими, що дозволяють встановити, залежно від обставин, ступінь близькості Авена і Фрідмана до Путіна або його оточення, вони не демонструють, що вони підтримували дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, або що вони надавали матеріальну чи фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму або дестабілізацію України, або що вони отримували вигоду від цих осіб", - йдеться у заяві.

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Апеляція може бути подана протягом 2 місяців і 10 днів з моменту повідомлення про рішення.

Фрідман і Авен - засновники та акціонери російського "Альфа-Банку". Після початку великої війни в Україні вони покинули Росію, але, тим не менш, опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

Минулої весни стало відомо, що Фрідман і Авен вирішили продати свої частки в "Альфа-Банку" - насамперед, щоб спробувати зняти з себе санкції. Тоді джерело газети Financial Times говорило, що вони готові заради цього на все.

Оновлено

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк пояснив, що це рішення поширюється тільки на чорний список із лютого 2022 року до березня 2023 року.

"Тож вони залишаються під санкціями, оскільки список було оновлено на початку цього року, але це поганий сигнал", - написав він у X.

Як пояснює "Європейська правда", Авен та Фрідман оскаржували чинне на час їхнього позову рішення від 2022 року. Але воно все одно вже перестало діяти - його замінило санкційне рішення 2023, а далі 2024 року.

"Попри те, що юридично рішення ЄС не впливає на дію чинних обмежень щодо олігархів, воно створює політичні проблеми для продовження санкцій на наступні періоди. Зокрема, у період до 2022 року після подібних рішень Суду Євросоюз був змушений припинити поновлення санкцій щодо більшості поплічників Януковича, які були внесені у санкційний список у 2014 році", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда