Альтернатива Starlink: "Київстар" надаватиме доступ до супутникового інтернету OneWeb

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" буде офіційним представником британської OneWeb в Україні та зможе надавати послуги високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету - альтернативу Starlink.

Про це розповів B2B-директор "Київстар" Костянтин Вечір на Business Wisdom Summit, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми тестуємо з деякими силами оборони технології OneWeb. Ми будемо офіційним представником компанії в Україні. Також зможемо пропонувати ці послуги бізнесу", - розповів Вечір.

Він додав, що OneWeb має власну супутникову мережу і може забезпечити високошвидкісний супутниковий інтернет, зокрема в нестандартних умовах.

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"Ми розуміємо і маємо запити... від спеціальної сфери Збройних Сил України до того, що Starlink не виконує, не завжди виконує тих завдань, на яке покладає на неї бізнес або оборона. Це - надання зв'язку в критичних умовах", - пояснив Вечір.

Зокрема, раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомляв, що під час масованих обстрілів і перебоїв із енергопостачанням в Харкові, які виникли внаслідок руйнувань об'єктів критичної інфраструктури, в "Укрпошти" виникли проблеми з роботою Starlink. З'ясувалося, що Starlink не працюють у зоні активності засобів радіоелектронної боротьби.

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Компанія OneWeb запустила останні 36 супутників зі свого початкового "сузір'я" з 616 супутників, що дозволить конкуренту Starlink Ілона Маска запропонувати глобальне широкосмугове покриття вже цього року.