Новости 29 марта: последствия атаки по энергоинфраструктуре, петиция об ограничении работы онлайн-казино собрала голоса

О последствиях атаки по энергоинфраструктуре. В результате массированной атаки россиян 29 марта есть повреждения энергетической инфраструктуры в шести областях, в некоторых регионах применены аварийные отключения.

Россияне ночью 29 марта обстреляли еще две украинские гидроэлектростанции - Каневскую и Днестровскую ГЭС, что представляет угрозу не только для Украины, но и для Молдовы.

Об ограничении работы онлайн-казино. Петиция об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Президент Владимир Зеленский поручил главе СБУ, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитику по онлайн-казино и их влиянию на часть общества.

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О РФ и ворованном украинском зерне. Созданная россиянами госкомпания только за 2023 год вывезла из оккупированной части Запорожской области почти 212 тыс тонн зерна приблизительной стоимостью 46 млн долл. Украинское зерно вывозят в Турцию, Ливию и Израиль, а причастны к этому также европейские компании.

О переговорах с поляками. Украинцы раскритиковали заместителя аграрного министра Польши Михала Колодзейчака за его "странное" поведение во время переговоров с Польшей. Сам замминистра отвергает все обвинения, хотя польские ассоциации подтвердили слова украинских представителей.

О кредите на 1,5 миллиарда долларов. Украина получила 1,5 миллиарда долларов США займа на поддержку политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.

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