Россияне вывозят ворованное украинское зерно в Турцию, Ливию и Израиль – расследование

Созданная россиянами госкомпания только за 2023 год вывезла из оккупированной части Запорожской области почти 212 тыс тонн зерна приблизительной стоимостью 46 млн долл. Украинское зерно вывозят в Турцию, Ливию и Израиль, а причастны к этому также европейские компании.

Об этом пишет NGL.media, которое проанализировало российские экспортные данные.

"Конечно, анализ такой серой торговли имеет свои ограничения, поэтому это далеко не исчерпывающие данные. Мы можем утверждать именно о таком объеме благодаря данным таможенных деклараций, где экспортером или декларантом является российский "Государственный зерновой оператор" - основной экспортер зерна с оккупированных территорий", - говорится в расследовании.

В материале говорится, что россияне в середине мая 2022 года, меньше чем за 3 месяца после начала вторжения, россияне создали в оккупированном Мелитополе предприятие "Государственный зерновой оператор" (ГЗО).

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Учредительные документы ГЗО утверждал глава оккупационной администрации Евгений Балицкий (был народным депутатом в 2012-2019 гг. от Партии регионов и "Оппозиционного блока", после полномасштабного вторжения россиян стал коллаборационистом и возглавил оккупационную администрацию захваченной части Запорожской области с центром в Мелитополе. в Украине заочно приговорен к 15 годам лишения свободы).

Подчеркивается, что ОЗО захватила большинство угодий, зерновых комплексов и сельскохозяйственной техники на оккупированной части Запорожской области.

Некоторое время ГЗО действовал без официальной регистрации в общероссийском реестре, соответствующая запись там появилась только в декабре 2022-го, пишет NGL.media.

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Уже в начале 2023 года компания попала под санкции США, позже санкции наложила Украина и Великобритания.

Однако, как выяснили журналисты, ГЗО успешно обходит эти ограничения, используя для торговли на международных рынках компании-прокладки.

Так, только в 2023 году ГЗО экспортировало 212 тыс тонн украинского зерна приблизительной стоимостью 46 млн долларов.

Из этого объема зерна 145 тыс тонн ГЗО экспортировала непосредственно, еще почти 67 тыс тонн - через российские компании-прокладки, где ГЗО указано декларантом, свидетельствуют данные международной базы экспортно-импортных операций Market Inside.

Отмечается, что ГЗО работает через сеть российских компаний-прокладок - "Агрогруп", "Самсон", "Тезори Делла Терра", "Глобал Трейд" и "Жениди Групп".

"Именно с этими компаниями международные покупатели заключают договоры о закупке зерна, что дает им возможность в дальнейшем утверждать, что непосредственно у ГЗО они ничего не покупали. Используя посредников, ГЗО дополнительно маскирует украинское происхождение зерна", - говорится в расследовании.

Также продавцами украинского зерна на внешних рынках выступают связанные между собой компании "Тезори Делла Терра", где основательницей является Ирина Курганская, и "Самсон", где "Тезори" имеет 80% в уставном капитале.

Хотя "Тезори Делла Терра" зарегистрировали только в сентябре 2023 года, но уже к концу года, согласно таможенным данным, эта компания приняла участие в вывозе более 18 тыс тонн зерна, пишут журналисты.

В частности, в декабре экспортировала 6,6 тыс тонн семян подсолнечника стоимостью 2,3 млн долларов для Mercalix Trade Dmcc из ОАЭ, свидетельствуют данные из Market Inside. В таможенных данных на эту партию подсолнечных семян декларантом указан ГЗО. В двух других поставках "Тезори Делла Терра" для Mercalix Trade Dmcc подсанкционный ГЗО указан и экспортером, и декларантом.

Журналисты обратились к Mercalix Trade Dmcc с просьбой прокомментировать эти поставки. В ответ компания из ОАЭ сказала, что имела только один контракт с "Тезори Делла Терра", который разорвали после получения информации о том, что судно, которым перевозили зерно, подпадает под санкции "из-за определенной деятельности".

Расследователи также установили, что зерно, которое ГЗО экспортирует иностранным компаниям, загружают в порту "Кавказ", который расположен в Керченском проливе, - на международно признанной территории России, в Краснодарском крае. Это дает возможность указывать в таможенных документах "страна происхождения зерна - Россия".

Кроме этого, ГЗО может отгружать зерно через захваченные украинские порты в Бердянске или Мариуполе, что значительно ближе к оккупированному Мелитополю, где базируется эта компания.

Также отмечается, что крупнейшим покупателем зерна у российских компаний, где ГЗО является декларантом, а часто и экспортером, является турецкая компания Trans World Agro Tarim Ihracat Ithalat Limited Sirketi (Trans World Agro). Речь идет о почти 134 тыс тонн зерна стоимостью 28,6 млн долларов США.

Trans World Agro была создана в декабре 2022 года гражданином Израиля Леоном Мейсом (Leon Mase), а директором этой формально турецкой компании стал украинец Леонид Пашковский.

"После того, как деятельностью Trans World Agro начали интересоваться медиа, фамилии Пашковского и Мейса исчезли из учредительных документов компании. Вместо них в декабре 2023 года новым владельцем и заодно директором стал еще один украинец - 63-летний Дмитрий Лисканич, моряк из Херсона", - говорится в расследовании.

64-летний Леонид Пашковский в свое время был достаточно известным человеком. В 1998 году он выиграл выборы в Верховную Раду от херсонского избирательного округа №184, возглавляя на тот момент правление акционерного общества "Национальная газовая компания".

В парламенте ничем особенным не запомнился, разве что несколькими переходами между тогдашними провластными фракциями НДП, "Возрождение регионов" и "Демократический союз", говорят журналисты.

Источник издания сообщил, что уже два года Леонид Пашковский находится за пределами Украины. Он пересек украинско-венгерскую границу в марте 2022 года и с тех пор в Украину не возвращался.

На втором месте среди покупателей украинского зерна, по данным таможенных деклараций, находится компания Daliland Alliance Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах.

Daliland Alliance Ltd зарегистрирована в оффшорной зоне Маршалловых островов, поэтому владельцы компании скрыты - известно лишь, что она существует с 2019 года. Никаких контактов компании в публичном пространстве нет.

На третьем месте по объемам - швейцарская компания Vivalon AG, причастность которой к вывозу украинского зерна уже заинтересовала влиятельную швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung, пишет издание.

Отмечается, что руководители ГЗО Никита Бусел и Алексей Джуркин являются обвиняемыми в Украине по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Их дело рассматривает Шевченковский районный суд Киева.

Экономическая правда