Враг ночью атаковал еще 2 ГЭС, под угрозой катастрофы оказалась и Молдова - Зеленский

Россияне ночью 29 марта обстреляли еще две украинские гидроэлектростанции - Каневскую и Днестровскую ГЭС, что представляет угрозу не только для Украины, но и для Молдовы.

Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем Telegram по результатам ставки.

"Российские террористы снова били по украинской энергетике. Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, председатели правлений "Укрэнерго" и "Нафтогаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев доложили о нанесенном ущербе и восстановительных работах. Обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на других объектах", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС.

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"Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", - заявил он.

Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на плотине станции контролируемая.

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В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, - в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.