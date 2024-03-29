Шоколадки дорожают и уменьшаются. Почему в мире не хватает какао?

Коли 70% світового вирощування какао-бобів сконцентровані у двох країнах Африки, Кот-д’Івуарі та Гані, стабільність цього ринку може миттю піти шкереберть. У випадку з шоколадом цей момент розтягнувся на пів року, адже через посуху в регіоні врожаї какао далекі від прогнозованих. Як наслідок, ціни на какао з початку 2024 року злетіли вдвічі і сягнули 10 тис дол за тонну.

Проблема була б не настільки критичною, якби все залежало лише від погоди. Річ у тім, що нинішній дефіцит какао є результатом багатьох років недоінвестування сектору і швидко це виправити неможливо. Світові виробники шоколаду, включно з українськими, заявили про підвищення цін на свої товари.

Що сталося

Ціни на какао-боби почали зростати ще рік тому. Якщо на початку 2023 року тонна продукту коштувала 2,6 тис дол, то в грудні – понад 4 тис дол. Однак зростання на 35% упродовж року залишилося майже не поміченим. Усе змінилося у 2024 році. За три місяці тонна какао-бобів подорожчала в півтора рази до 10 тис дол і вже кілька днів не опускається нижче цієї позначки.

Зростання цін викликав дефіцит какао-бобів, який обумовили погодні умови у західній Африці. У 2023 році в регіон прийшов кліматичний феномен Ель-Ніньйо. Улітку він спричинив рясні дощі, які змінилися страшною посухою.

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Сильні дощі спричинили вразливість какао-дерев до хвороб. Плантації почали масово страждати від вірусу, що вражає пагони рослин.

У перший рік ураження вірусом врожаї падають і протягом кількох років рослина вмирає. Боротися з цим можна лише викорчовуванням дерев. Крім того, вологість сприяла поширенню грибкової інфекції, яка знищує самі какао-боби.

Урожай какао-бобів у 2024 році навряд чи буде великий getty images

Низькі ціни на какао-боби в попередні десятиліття не дозволяли фермерам інвестувати у виробництво та висаджувати дерева. Зазвичай на плантаціях плодоносять рослини, висаджені на початку 2000-х років. З віком дерева стають менш продуктивними і більш вразливими до хвороб та поганої погоди.

Через брак коштів фермери не могли купувати добрива та пестициди. Як наслідок, світовий урожай какао у 2024 році впаде на 11% порівняно з 2023 роком, свідчить прогноз Міжнародної організації з какао, а попит на шоколад перевищить пропозицію на понад 370 тис тонн.

Проблеми, які накопичилися в Кот-д’Івуарі та Гані, структурні, вони формувалися не один десяток років. Екстремальний клімат лише каталізував їх. Це означає, що проблему нестачі какао у світі навряд чи вийде розвʼязати в найближчі роки.

Поки Кот-д’Івуар та Гана втрачають позиції, Бразилія та Еквадор намагаються розширювати виробництво. Проте на отримання перших великих врожаїв там можуть піти роки. Отже, ціни на какао найближчим часом не впадуть, тому виробники шоколаду шукають інші методи роботи в нових умовах.

Як реагують світові компанії

Нестача какао-бобів означає брак продуктів переробки, з яких виготовляється шоколад. Найбільші переробники скорочують виробництво. Дочірні компанії Cargill у Гані і місцеві Cocoa Processing та Niche Cocoa Ghana вже зупиняли роботу. Це означає менші поставки сировини на ринки ЄС та Північної Америки.

Світові виробники шоколаду реагують на це підвищенням цін. Наслідок – падіння продажів і нові подорожчання. Так, ціни на вироби американської Hershey у третьому кварталі 2023 року зросли на 11%. У лютому компанія прозвітувала, що її продажі в жовтні-грудні 2023 року скоротилися, а прибуток упав на 11,5% в річному вимірі. Hershey готується скоротити 5% працівників.

фото bloomberg.com

Корпорація Nestle підвищила ціни ще у 2023 році і попередила, що на аналогічний крок піде й цьогоріч. СЕО компанії Mondelez Дірк Ван де Пат зазначив, що іншого шляху, крім підвищення цін, бізнес не має.

У 2023 році ситуація з цінами на шоколад не викликала занепокоєння з двох причин: котирування на біржі не росли на очах протягом дня і корпорації мали значні резерви сировини. Зараз настав час поповнювати запаси, а ціни меншими не стають, тому вартість плитки шоколаду продовжить зростати.

Через подорожчання какао може відбутися шрінкфляція – зменшення ваги товару без зміни ціни. Так ріст цін не виглядатиме таким стрімким в очах покупців.

Також виробники можуть замінювати какао в плитці шоколаду дешевшими складовими: печивом чи фруктами. СЕО Mondelez вважає, що за поточних темпів подорожчання бобів приховати подорожчання шоколаду шрінкфляцією не вийде.

Що відбувається в Україні

Наслідки для українських компаній не надто відрізняються від транснаціональних – вони теж імпортують сировину з Африки. Переважно йдеться про какао-масло та какао-порошок. В Україні є лише дві компанії, які можуть переробляти боби, каже голова асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк. Це означає, що ціни на сировину для шоколаду формують великі переробники в Гані та Кот-д’Івуарі.

Наразі українські компанії стикаються з труднощами як доступу до какао-бобів, так і сировини з них. Вочевидь, це позначається і на цінах. "Ціна на шоколад у нас уже зросла. Якщо брати групу шоколадних плиток, подорожчання сягає орієнтовно 30% і більше за останні кілька місяців", – повідомив Балдинюк.

Вплив зростання цін на какао-боби у світі відчує вся кондитерська галузь, адже шоколад та продукти з нього використовуються в печиві, десертах та снеках. Споживачі вже відреагували на підвищення цін. За оцінками асоціації "Укркондпром", продажі шоколаду в Україні впали у півтора-два рази.

Погіршує ситуацію для вітчизняних компаній зменшення можливостей заробляти на експорті продукції. Шоколад за кордон відправляють автівками, а блокування кордону з Польщею спричиняє більші логістичні витрати на об’їзд або простій. Зрештою, утворюється замкнене коло, адже менший попит призводить до менших обсягів виробництва, що здорожчує кожну умовну плитку шоколаду.

"Якщо в нас продажі падають у два рази, то уявіть завантаження лінії, яка після початку великої війни і так працювала на 40-50%. Що менше тонн виходить з лінії, то дорожчою буде продукція. До вартості какао додається ще й вартість від менших обсягів виробництва", – зазначає голова "Укркондпрому".

Балдинюк також припускає, що компанії будуть адаптуватися і змінювати асортимент на користь позицій з меншим вмістом какао, комбінувати шоколад з фруктами, горіхами, бісквітами. Ціни ж зростатимуть доти, доки вони не вирівняють обсяги попиту з пропозицією, яка залишилася на ринку.