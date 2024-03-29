Заместитель аграрного министра Польши срывал переговоры с Украиной - польские ассоциации

Фото: УЗА

Украинцы раскритиковали заместителя аграрного министра Польши Михала Колодзейчака за его "странное" поведение во время переговоров с Польшей. Сам замминистра отвергает все обвинения, хотя польские ассоциации подтвердили украинские слова.

Об этом сообщает польское издание Onet.

Представители украинских организаций, участвовавших в переговорах, утверждают, что Колодзейчак вел себя неадекватно: многократно выходил из комнаты, подморщивал нос, демонстративно снял наушники, когда выступал украинский министр и нервно выступал.

Сам Колодзейчак отрицает большинство обвинений, но признает, что на встрече действительно возникла конфронтация. Он утверждал изданию Onet, что украинцам не понравилось, что "он был хорошо подготовлен к переговорам".

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Представители польских организаций, участвовавших в переговорах, подтверждают слова украинцев. По словам одного из участников переговоров с польской стороны, в течение около 2,5 часов встречи Колодзейчак постоянно выходил и заходил в комнату переговоров, просматривал телефон и был занят всем, кроме разговора.

"Когда мы уже приближались к завершению переговоров, и министр Секерский на время вышел из зала, Михаил неожиданно "напал" на представителей украинской делегации, которые, должен признать, были очень хорошо подготовлены к этой встрече. Они показали на презентации, сколько зерна имеют законтрактовано, и аргументировали, что не могут сейчас разорвать соглашения, заключенные год назад, они хотели, чтобы польская сторона разрешила транзит этих сотен тысяч тонн, - рассказал участник переговоров.

Само обращение украинцев о разрешении на транзит зерна через Польшу стало точкой "вспышки" замминистра.

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По словам польских представителей, после встречи они побеседовали с Колодийчаком о его поведении. Он получил выговор, и они надеются, что его поведение изменится.

Напомним:

Министр агрополитики Украины Николай Сольский прокомментировал итоги встречи в трехстороннем формате "Украина-Польша-Евросоюз" с представителями профильных ассоциаций, которая состоялась накануне в Варшаве.

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