Новости 22 марта: враг попал по ДнепроГЭС, Украина получит еще $880 миллионов от МВФ

О ДнепроГЭС. В результате ракетной атаки 22 марта есть попадания по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на плотине станции контролируемая. Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз.

Об энергосистеме. В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводились аварийные отключения электроэнергии.

Впоследствии "Укрэнерго" дало команду на включение бытовых потребителей во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для того чтобы заживить всех бытовых потребителей, обесточенных в результате российской атаки на украинскую энергосистему, нужны сутки.

Реклама:

О МВФ. Совет директоров Международного валютного фонда одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF.

О ФАО. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в Украине не выполняет или выполняет не вовремя и не в полном объеме некоторые из международных проектов помощи пострадавшим от войны регионам.

Эксклюзивы ЭП

Кличка вызвали в Раду рассказать о метрополитене. Кто виноват в подтоплении синей ветки?

Реклама:

Главные вопросы касались причин появления трещин в тоннеле, поиска ответственных за чрезвычайную ситуацию и прозрачности работы Киевского метрополитена. Нашлись ли ответы?

Без очередей на границе и с единым порталом билетов. Как в правительстве реформируют автобусные перевозки

Минвосстановления начало реформу пассажирских автомобильных перевозок. Как трансформируется рынок, чем недовольны перевозчики и что изменится для пассажиров.

Путин снова хочет погрузить Украину во тьму. Какие потери понесла энергетика из-за крупнейшей за все время атаки?

Какие энергообъекты пострадали от последней массированной атаки россиян, сколько времени понадобится на восстановление и почему Россия прибегла к таким шагам только сейчас, а не зимой?