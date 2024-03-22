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Зафіксоване влучання по ДніпроГЕС, загрози прориву немає – "Укгідроенерго"

П'ятниця, 22 березня 2024, 07:55 - Олексій Павлиш

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована. 

Про це повідомили в "Укргідроенерго".

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України -  Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині.

Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів", - йдеться у заяві.

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У компанії обіцяють оперативно інформувати про наслідки та подальшу ситуацію.

Економічна правда

ГЕС Укргідроенерго війна
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