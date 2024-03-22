Украинский офис ФАО срывает проекты помощи украинским фермерам - Минагрополитики

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в Украине не выполняет или выполняет не вовремя и не в полном объеме некоторые из международных проектов помощи пострадавшим от войны регионам.

Об этом говорится в заявлении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Минагрополитики и аграрные ассоциации "УКАБ" и "ВАР" выразили свое недовольство работой представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО в Украине.

Представители профильных ассоциаций, а также малые и средние фермеры, сообщили, что ФАО не выполняет, выполняет не полностью или выполняет не вовремя некоторые из международных проектов помощи пострадавшим от войны регионам.

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Так, в начале марта 2024 года ФАО пообещало предоставить украинским малым и средним фермерским хозяйствам и сельхозпроизводителям семена яровой пшеницы для весенней посевной. Прием заявок продолжался до 10 марта 2024 года, однако до сих пор фермеры не получили обещанных семян.

В министерстве отметили, что посевная кампания яровой пшеницы уже активно продолжается в большинстве регионов (15 областей), а следовательно актуальность этого проекта стремительно падает.

Также вызывает вопросы у фермеров проект по предоставлению семян подсолнечника и сои, прием заявок на участие в котором продолжается до 24 марта.

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"Поскольку раздача семян планируется после 24.03 но точной даты нет, фермеры не имеют возможности планировать посевную и не могут рассчитывать на эту помощь. А сеять сою и подсолнечник украинские фермеры начинают уже в апреле", - добавили в Минагрополитики.

Похожая ситуация наблюдается по проекту от ФАО по поддержке фермеров модульными зернохранилищами вместимостью 300, 500 и 1000 тонн. Для получения этих средств фермеры должны были зарегистрироваться до 21 января 2024 года. С тех пор Минагрополитики получает жалобы от фермеров, поскольку зернохранилища они до сих пор не получили, также ФАО отказывается предоставить информацию о сроках выполнения обещанных поставок.

"Минагрополитики обращается в центральный офис ООН ФАО с просьбой обратить внимание на существенные проблемы в организации работы в Украине этой структуры. Мы будем благодарны за вовремя оказанную помощь украинским аграриям, поскольку в сельском хозяйстве важно соблюдение агротехнических сроков", - резюмировали в министерстве.

Экономическая правда