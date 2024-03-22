Всі розділи
Укр / Рус

Російські ракети влучили по ДніпроГЕС 8 разів

П'ятниця, 22 березня 2024, 13:41 - Артур Крижний
 
ФОТО: ДЕНИС ШМИГАЛЬ

Російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС. 

Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

"Сьогодні Запоріжжя було під наймасованішою атакою і лише по самій ГЕС влучили 8 разів", - заявив він.

За повідомленнями "Укргідроенерго", на гідроелектростанції працюють аварійні служби та ДСНС. Пожежу локалізовано. Машинна зала станції задимлена і немає можливості допустити на місце події фахівців для проведення експертизи пошкоджень гідроспоруди та електричного обладнання.

Реклама:

Нагадаємо:

Раніше, в "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень. 

Запоріжжя енергетика Укргідроенерго
Реклама:
Матеріали за темою
Радіаційна безпека на ЗАЕС під загрозою через черговий блекаут – Міненергетики 2 грудня 2023, 10:45
Запорізька АЕС цілий день була на межі відключення – Енергоатом 27 листопада 2023, 10:10
Запорізька область може залишитись без води: майно облводоканалу арештували через борги – Асоціація 24 листопада 2023, 11:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті