У низці областей екстрені відключення, Харків – фактично повністю без світла

Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводяться аварійні відключення електроенергії.

У Сумській ОВА повідомили, що тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів Сумщини.

У ДТЕК повідомили, що в Дніпропетровській області відбуваються екстрені відключення за розпорядженням "Укренерго".

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що на Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг.

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"Ситуація - на контролі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", - написав він.

Пронін додав, що наразі в області знеструмлено понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних.

"Фактично це превентивні відключення для збалансування роботи енергосистеми. Зберігаємо спокій. Фахівці проводять відновлювальні роботи", - заявив він.

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Голова Харківської ОВА Олег Синьогубов заявив, що лкупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики - місто "фактично повністю без світла".

"У звʼязку з тим, що ворог сьогодні завдав ударів по енергоструктурі Харкова та вивів її з ладу, у місті не працюють світлофори", - заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Про застосування графіка аварійних відключень заявили також у Кіровоградській ОВА.

"Кожні 2 години відключатимуть половину абонентів виключно житлового сектора у визначених територіальних громадах області. В обласному центрі під відключення потрапляють околиці міста. Відключати об’єкти критичної інфраструктури наразі не планується", - заявив очільник ОВА Андрій Райкович.

Внаслідок нічної масштабної атаки пошкоджень зазнали і енергооб'єкти Одещини. Через це, за розпорядженням НЕК Укренерго, в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення, заявив голова ОВА Олег Кіпер.

За його словами, наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання.

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни через атаку безпілотниками по енергоінфраструктурі Одещини.

На Донеччині з 6:00 ранку застосовуються стабілізаційні або аварійні відключення.

Економічна правда