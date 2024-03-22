"Нам потрібна доба": Шмигаль розповів, як повертатимуть світло українцям

Для того аби заживити усіх побутових споживачів, знеструмлених внаслідок російської атаки на українську енергосистему, потрібна доба.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він зазначив, що сьогоднішні удари Росії були спрямовані насамперед проти української енергетики. Уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС.

"Ключове зараз — енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно. Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок", - додав Шмигаль.

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Глава уряду анонсував, що світло повертатимуть у три етапи:

спочатку будуть заживлювати критичну інфраструктуру (теплопостачання, водопостачання, лікарні);

на другому етапі буде заживлення населення;

на третьому — заживлюватимуть промисловість.

"Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо. "Укренерго" та Міністерство енергетики будуть повідомляти всі додаткові деталі", - резюмував очільник Кабміну.

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Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводились аварійні відключення електроенергії.

Згодом "Укренерго" дало команду на увімкнення побутових споживачів в усіх областях України, окрім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.