МВФ одобрил очередной транш в почти 900 миллионов долларов для Украины

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Совет директоров Международного валютного фонда одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что одобрение третьего пересмотра программы является результатом выполнения Украиной своих обязательств перед партнерами.

"Ожидаем следующий транш финансовой поддержки объемом около 880 млн долларов. Это средства для покрытия важнейших бюджетных расходов. Они помогут нам и дальше сохранять макрофинансовую стабильность", - добавил Шмыгаль.

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В Министерстве финансов отметили, что Украина выполнила все четыре структурные маяки, предусмотренные к третьему пересмотру:

была принята Национальная стратегия доходов;

разработана дорожная карта управления государственными инвестициями;

наработаны меры по мобилизации поступлений госбюджета 2024 года при условии такой необходимости;

принято законодательство для усиления институциональной автономности и эффективности САП.

Всего в рамках программы МВФ EFF в госбюджет Украины уже поступили три транша общим объемом около 4,5 млрд долл. В 2024 году программа предусматривает 5,4 млрд долл бюджетной помощи Украине.

Напоминаем:

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Ранее сообщалось, что Исполнительный совет МВФ во второй половине марта проведет заседание по третьему пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) и выделение следующего транша для Украины.