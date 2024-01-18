Новости 18 января: "Киевстар" потерял почти 100 миллионов долларов в результате кибератаки, ДБР задержало Мазепу

О Киевстаре. Нидерландская компания VEON - владелец украинского мобильного оператора "Киевстар" - объявила убытки от кибератаки и сбоя сети в декабре 2023 года - почти 100 миллионов долларов.

О метрополитене. Обоснованный тариф на проезд в Киевском метро превысил 30 грн.

Об авиасообщении. Украина прилагает значительные усилия для восстановления авиасообщения из Киева и Львова.

Об атаке на нефтебазу. Дрон украинского производства, поразивший нефтебазу в Санкт-Петербурге, прежде чем добиться цели, пролетел 1250 километров.

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О спонсорах войны. Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut внесен в список спонсоров войны в Украине.

О задержании Мазепы. Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы.

Эксклюзив ЭП:

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Ловушка Ротенберга. Вместе с Ocean Plaza государство "национализировало" семимиллиардный кредит

Какие долги государство получило вместе с торговым центром и можно ли "выйти в плюс" после продажи конфискованного имущества.

Арсеналы не исчерпаны. Сколько запасов страны НАТО передали Украине?

На Западе говорят, что почти исчерпали запасы оружия для украинцев. Анализ ЭП свидетельствует, что это далеко не так.

О рынке земли. С начала года юридические лица приобрели на рынке земли около 70 участков.