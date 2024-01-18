Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города

Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения из Киева и Львова.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе 18 января, передает "Интерфакс-Украина".

"Я могу сказать, что мы очень интенсивно работаем над восстановлением авиасообщения в Украине... Обязательно сделаем все возможное, чтобы это реализовать", - заявил он.

По словам Шурмы, наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения, это фундаментально важные элементы деловой и инвестиционной деятельности страны.

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"Если инвесторы и бизнесмены не смогут комфортно и быстро добираться к нужным им местам, они не придут и ничего не сделают", - констатировал замглавы ОП.

В ответ на вопрос, действительно ли власти Украины рассматривают вопрос об открытии аэропортов в Киеве (международный аэропорт "Борисполь") и Львове, он сказал, что оба аэропорта рассматриваются, но при этом "основной фокус" направлен на "Борисполь".

Относительно возможности возобновления авиасообщения летом Шурма сказал, что не готов назвать конкретные сроки.

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"У нас есть внутренняя "дорожная карта" и график. Вы правы, но я не хочу называть какие-то конкретные сроки... Если бы это зависело только от нас. Возможно, я был бы готов публично взять на себя обязательства, но думаю, что доля нашей домашней работы здесь не более 20%", - заявил он.

Также, замглавы ОП добавил, что возможность возобновления авиасообщения в Украине зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний.

Кроме того, успех этого решения будет зависеть, в частности, и от способности Украины обеспечить физическую безопасность полетов.

"Наша команда и военные тесно сотрудничают с израильскими коллегами для изучения их опыта. Мы абсолютно уверены, что нам это удастся", - заявил замглавы ОП.

Не менее важным, по его словам, является получение одобрения европейского регулятора IATA и поиск надежных страховых механизмов, чтобы лизингодатели смогли без опасений предоставить воздушные судна.

"И здесь перед нами стоит та же задача: создать правильные инструменты риска, чтобы авиакомпании могли летать в Киев, который мы планируем открыть", - подытожил Шурма.

Напоминаем:

В Украине еще до завершения войны, вероятно, откроют один из гражданских аэропортов. О такой возможности в ноябре заявил руководитель офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Институте Хадсона в рамках своей поездки в США.

Ермак не назвал аэропорт и конкретные временные рамки для его открытия.

По информации источников УП, речь идет об одном из городов на западе Украины. Аэропорт готовятся открыть еще до завершения войны.

Кроме того, ранее среди возможных городов, откуда могут открыть полеты, назывались аэропорты в Киеве, Львове, Одессе и Ужгороде.

В то же время, международный аэропорт "Борисполь" заявлял, что готов начать принимать самолеты не раньше, чем через месяц после окончания войны.

В середине 2023 года ирландская Ryanair сообщила, что не исключает возобновления небольшого количества рейсов в Украину при условии успешных переговоров страны о частичном открытии воздушного пространства.

О намерении в числе первых возобновить полеты из Украины, как только это будет позволено, заявили и в украинской авиакомпании SkyUp Airlines.