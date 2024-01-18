Нефтебазу в Санкт-Петербурге поразил дрон украинского производства - Камышин

Дрон украинского производства, который поразил нефтебазу в Санкт-Петербурге, прежде чем достичь цели пролетел 1250 километров.

Об этом сказал Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на панели в Украинском доме в Давосе.

"Мы способны производить все: от маленьких FPV-дронов за 350 долларов до того, что сегодня ночью долетело до Санкт-Петербурга. Эта штука пролетела 1250 км сегодня ночью и попала в цель. Сейчас мы можем делать их больше. Асимметричная война потребует множество беспилотников. Уверен, в этом году мы увидим больше таких событий", - сказал Камышин.

В ночь на 18 февраля состоялась атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге. По данным источников УП, это была спецоперация Главного управления разведки.

Реклама:

Напоминаем:

Ранее источники "УП" сообщили, что атака украинских беспилотников в ночь на 18 января по нефтебазе в Ленинградской области РФ является спецоперацией Главного управления разведки МОУ.

18 января российское оборонное ведомство сообщило об атаке украинских беспилотников, в том числе в Ленинградской области, БпЛА якобы были сбиты. При этом Astra сообщила, что беспилотник упал и взорвался на территории АО "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге.

Реклама: