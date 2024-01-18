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Арсеналы не исчерпаны. Сколько запасов страны НАТО передали Украине?

Арсеналы не исчерпаны. Сколько запасов страны НАТО передали Украине?

На Западе говорят, что почти исчерпали запасы оружия для украинцев. Анализ ЭП свидетельствует, что это далеко не так. (укр)
Четверг, 18 января 2024, 14:23 - Дана Гордийчук, ПРОЕКТ WEEKLY CHART

"Зараз видно дно запасів. Ми передаємо Україні системи озброєнь, що дуже добре, і боєприпаси, але не з повних арсеналів", – заявив у жовтні голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

На той момент вартість військової допомоги, яку країни-партнери передали або пообіцяли передати Україні, наближалася до 100 млрд дол.

Крім систем протиповітряної оборони, танків та іншого критично необхідного важкого озброєння, у цю суму входять системи захисту, радіоелектронної боротьби, снаряди і багато менш помітних, але не менш потрібних засобів.

Останнім рубіконом в розблокуванні важкого озброєння для України стало рішення Данії, Нідерландів та Норвегії про надання багатоцільових винищувачів F-16. Разом з тим, домовлятися про нові постачання зброї стає складніше, не в останню чергу – через заяви про виснаження запасів, про яке говорив Бауер.

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У Євросоюзі, схоже, з цим згодні не всі. 16 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив провести в країнах блоку аудит наданої Україні зброї і назвав обсяги постачання, які більшість держав запланували на 2024 рік, замалими. У Брюсселі також вважають, що деякі країни можуть надати українцям більше зброї.

ЕП проаналізувала дані проєкту Кільського інституту світової економіки Ukraine Support Tracker, аби перевірити, що відбувається із запасами важкої зброї у країнах-партнерах.

Скільки важкої зброї передали Україні

Кільський інститут зібрав дані про запаси танків, гаубиць та систем реактивного залпового вогню, частину з яких країни НАТО та ЄС можуть передати Україні.

Ця вибірка не враховує літаків: Україна отримала близько 80 радянських "Су" та "Міг", а незабаром отримає десятки американських багатоцільових винищувачів F-16. Також не враховані передані комплекси ППО/ПРО і ракети до них.

На початку 2022 року в арсеналі країн НАТО та ЄС налічувалося понад 15 тис танків, близько 7 тис гаубиць 155/152 міліметрів, а також 1,6 тис РСЗВ. Таким чином, з початку великої війни до кінця жовтня 2023 року Україна отримала від союзників 5,2% наявних у них танків, 8,9% гаубиць та 5,9% систем РСЗВ.

Не все, що отримує Україна від західних партнерів, передано із запасів. Частину зброї виробили під час великої війни, проте це меншість. Виробництво може тривати роки, а за угоди доведеться боротися з іншими гравцями ринку, зокрема, з країнами Заходу, які контрактують зброю для поповнення власних запасів.

До того ж різні країни вичерпують запаси по-різному. Наприклад, Чехія передала Україні майже 60% свого арсеналу, Норвегія – близько 30% (з обіцяною зброєю її частка сягне 53%). Для порівняння: США передали 5% свого арсеналу. Отже, запас міцності у країн-партнерів ще є, проте не у всіх однаковою мірою.

Найвідданіші партнери

Ціна допомоги Україні для різних держав також неоднакова, якщо порівняти частку наданої військової допомоги з розміром країни-партнера.

Найбільш відданими партнерами у такому разі можна назвати країни Балтії. Хоча вони одні з найменших членів ЄС та НАТО за розмірами економік, зате найбільше підтримують Україну у відсотковому співвідношенні до ВВП. Дані свідчать і про іншу групу країн – скандинавську, які попри великий розмір своїх економік, є одними з головних партнерів України за обсягом і часткою наданої допомоги.

У балтійських та скандинавських країн є спільний знаменник: вони розташовані надто близько до країни-агресора.

Тимчасом найбільша економіка світу, США, витрачає на допомогу Україні менше 0,2% ВВП. Хоча в натуральному вираженні йдеться про величезну підтримку: після 24 лютого 2022 року американці надали військової допомоги на 44 млрд дол і є найбільшим донором. Проте їх потенціал ще далеко не вичерпаний.

оружие США ЕС
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