Арсеналы не исчерпаны. Сколько запасов страны НАТО передали Украине?

"Зараз видно дно запасів. Ми передаємо Україні системи озброєнь, що дуже добре, і боєприпаси, але не з повних арсеналів", – заявив у жовтні голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

На той момент вартість військової допомоги, яку країни-партнери передали або пообіцяли передати Україні, наближалася до 100 млрд дол.

Крім систем протиповітряної оборони, танків та іншого критично необхідного важкого озброєння, у цю суму входять системи захисту, радіоелектронної боротьби, снаряди і багато менш помітних, але не менш потрібних засобів.

Останнім рубіконом в розблокуванні важкого озброєння для України стало рішення Данії, Нідерландів та Норвегії про надання багатоцільових винищувачів F-16. Разом з тим, домовлятися про нові постачання зброї стає складніше, не в останню чергу – через заяви про виснаження запасів, про яке говорив Бауер.

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У Євросоюзі, схоже, з цим згодні не всі. 16 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив провести в країнах блоку аудит наданої Україні зброї і назвав обсяги постачання, які більшість держав запланували на 2024 рік, замалими. У Брюсселі також вважають, що деякі країни можуть надати українцям більше зброї.

ЕП проаналізувала дані проєкту Кільського інституту світової економіки Ukraine Support Tracker, аби перевірити, що відбувається із запасами важкої зброї у країнах-партнерах.

Скільки важкої зброї передали Україні

Кільський інститут зібрав дані про запаси танків, гаубиць та систем реактивного залпового вогню, частину з яких країни НАТО та ЄС можуть передати Україні.

Ця вибірка не враховує літаків: Україна отримала близько 80 радянських "Су" та "Міг", а незабаром отримає десятки американських багатоцільових винищувачів F-16. Також не враховані передані комплекси ППО/ПРО і ракети до них.

На початку 2022 року в арсеналі країн НАТО та ЄС налічувалося понад 15 тис танків, близько 7 тис гаубиць 155/152 міліметрів, а також 1,6 тис РСЗВ. Таким чином, з початку великої війни до кінця жовтня 2023 року Україна отримала від союзників 5,2% наявних у них танків, 8,9% гаубиць та 5,9% систем РСЗВ.

Не все, що отримує Україна від західних партнерів, передано із запасів. Частину зброї виробили під час великої війни, проте це меншість. Виробництво може тривати роки, а за угоди доведеться боротися з іншими гравцями ринку, зокрема, з країнами Заходу, які контрактують зброю для поповнення власних запасів.

До того ж різні країни вичерпують запаси по-різному. Наприклад, Чехія передала Україні майже 60% свого арсеналу, Норвегія – близько 30% (з обіцяною зброєю її частка сягне 53%). Для порівняння: США передали 5% свого арсеналу. Отже, запас міцності у країн-партнерів ще є, проте не у всіх однаковою мірою.

Найвідданіші партнери

Ціна допомоги Україні для різних держав також неоднакова, якщо порівняти частку наданої військової допомоги з розміром країни-партнера.

Найбільш відданими партнерами у такому разі можна назвати країни Балтії. Хоча вони одні з найменших членів ЄС та НАТО за розмірами економік, зате найбільше підтримують Україну у відсотковому співвідношенні до ВВП. Дані свідчать і про іншу групу країн – скандинавську, які попри великий розмір своїх економік, є одними з головних партнерів України за обсягом і часткою наданої допомоги.

У балтійських та скандинавських країн є спільний знаменник: вони розташовані надто близько до країни-агресора.

Тимчасом найбільша економіка світу, США, витрачає на допомогу Україні менше 0,2% ВВП. Хоча в натуральному вираженні йдеться про величезну підтримку: після 24 лютого 2022 року американці надали військової допомоги на 44 млрд дол і є найбільшим донором. Проте їх потенціал ще далеко не вичерпаний.