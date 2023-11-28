В ВАКС отказались возобновить рассмотрение возможности ареста имущества Коломойского

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 28 ноября подтвердила решение судьи Олега Ткаченко, отказавшего в сентябре прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны обвинения, а определение следователя судьи ВАКС – без изменений", – говорится в сообщении.

Сторона обвинения обжаловала решение ВАКС от 21 сентября об отказе применить меру пресечения в виде ареста имущества Коломойского.

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В частности, суд тогда пришел к выводу о существовании оснований для закрытия производства по рассмотрению ходатайства о наложении ареста на имущество Коломойского. Также детектив обратился с этим ходатайством в суд вне срока досудебного расследования.

Напомним:

Шевченковский райсуд Киева 28 ноября продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января.

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2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Впоследствии размер залога увеличился до 3,89 млрд грн.

8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на двое суток наложили арест на активы и имущество Коломойского.

Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко 21 сентября отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов олигарха Игоря Коломойского.

24 октября Шевченковский суд Киева отклонил ходатайство защиты Игоря Коломойского об изменении меры пресечения на домашний арест, оставил альтернативу - внесение залога в 3,9 млрд гривен, и отправил на медобследование.

Шевченковский райсуд Киева 23 ноября продлил досудебное расследование по делу олигарха Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года включительно.

Апелляционный суд Киева частично изменил меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому - он останется под стражей до 2 декабря 2023 года. При этом суд уменьшил размер залога с 3 млрд 891 млн грн до 3 млрд 712 тыс грн.

Шевченковский районный суд города Киева отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому на домашний арест.

Ранее Шевченковский районный суд Киева продлил срок пребывания под стражей олигарха Игоря Коломойского еще на месяц до 2 декабря включительно. Размер залога тогда был 3,9 млрд грн.

Коломойскому грозит до 12 лет тюрьмы.