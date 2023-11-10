Адвокаты не убедили суд в ухудшении состояния здоровья Коломойского

Шевченковский районный суд города Киева отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому на домашний арест.

10 ноября судья оставила ходатайство адвокатов Коломойского без рассмотрения, удовлетворив ходатайство прокурора.

Свое ходатайство защита Коломойского мотивировала якобы ухудшением состояния здоровья их подзащитного. По словам адвоката Александра Лысака, защита подавала ходатайство, чтобы был доступ к врачам, но врачей не допустили.

Напоминаем:

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Об ухудшении состояния здоровья Коломойского защита уже заявляла 24 октября.

Тогда эти аргументы также не заставили суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Суд оставил альтернативу - внесение залога в 3,9 млрд гривен. Кроме того, суд отправил Коломойского на медобследование.

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Как известно, первое подозрение олигарху вручили от Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. Речь идет о мошенничестве и легализации средств.

Второе подозрение олигарху вручили НАБУ и САП. По данным следствия, Коломойский на должности главы Днепропетровской ОГА разработал план завладения средствами Приватбанка, по которому из банка искусственно вывели 9,2 млрд грн. Часть этих денег в сумме более 446 млн грн впоследствии перечислили на личный счет Коломойского, а он эти средства внес в уставный капитал "Привата", чтобы выполнить требования НБУ по оздоровлению банка.

Третье подозрение Коломойскому сообщили СБУ и БЭБ. Речь шла об изменении ранее сообщенного подозрения. На этот раз за фальсификацию платежных документов, завладение чужим имуществом и легализацию средств. Да и сумма была в десять раз больше - 5,8 млрд грн. Речь идет о периоде с 2013-го по 2014 год.

Кроме того, Шевченковский райсуд Киева увеличил размер залога Коломойскому до более 3,9 млрд грн, хотя прокурор просил на 2 млрд грн больше.