Коломойского оставили в СИЗО еще на два месяца

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Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января.

Об этом стало известно из трансляции заседания суда 28 ноября.

Во время заседания Коломойский и его защита просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Коломойский заявлял, что болеет панкреатитом и сахарным диабетом и не получает необходимого лечения на постоянной основе.

На поруки Коломойского предлагали взять, в частности, гендиректор медиахолдинга 1+1 Ярослав Пахольчук и ведущий "1+1" Игорь Цыганик, депутат от "Слуги народа" Артем Ковалев, главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий и другие.

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В то же время сам бизнесмен заявил, что залог вносить не будет.

Зато адвокат Коломойского Олег Пушкарь сказал, что защита будет подавать апелляцию.

Напоминаем:

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Шевченковский райсуд Киева 23 ноября продлил досудебное расследование по делу олигарха Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года включительно.

Апелляционный суд Киева частично изменил меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому - он останется под стражей до 2 декабря 2023 года. При этом суд уменьшил размер залога с 3 млрд 891 млн грн до 3 млрд 712 тыс грн.

Шевченковский районный суд города Киева отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому на домашний арест.

Ранее Шевченковский районный суд Киева продлил срок пребывания под стражей олигарха Игоря Коломойского еще на месяц до 2 декабря включительно. Размер залога тогда был 3,9 млрд грн.

2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Впоследствии размер залога увеличился до 3,89 млрд грн.

8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на двое суток наложили арест на активы и имущество Коломойского.

Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко 21 сентября отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов олигарха Игоря Коломойского.

24 октября Шевченковский суд Киева отклонил ходатайство защиты Игоря Коломойского об изменении меры пресечения на домашний арест, оставил альтернативу - внесение залога в 3,9 млрд гривен, и отправил на медобследование.

Коломойскому грозит до 12 лет тюрьмы.

Экономическая правда