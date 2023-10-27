Коломойскому продлили арест еще на месяц

Шевченковский районный суд Киева продлил срок пребывания под стражей олигарха Игоря Коломойского еще на месяц до 2 декабря включительно.

Об этом стало известно с трансляции заседания суда.

Решение приняла следственная судья Елена Мелешак. На продлении ареста на 2 месяца настаивала сторона обвинения. Строк предыдущей меры пресечения заканчивался 2 ноября.

Размер залога оставили предыдущим – 3,9 млрд грн.

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Судья Мелешак обязала руководство СИЗО, где Коломойский отбывает арест, организовать ему полное медицинское обследование.

Напоминаем:

2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

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Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Впоследствии размер залога увеличился до 3,89 млрд грн.

8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на двое суток наложили арест на активы и имущество Коломойского.

Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко 21 сентября отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов олигарха Игоря Коломойского.

24 октября Шевченковский суд Киева отклонил ходатайство защиты Игоря Коломойского об изменении меры пресечения на домашний арест, оставил альтернативу - внесение залога в 3,9 млрд гривен, и отправил на медобследование.

Коломойскому грозит до 12 лет тюрьмы.

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